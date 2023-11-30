نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر: عقوبات قاسية في انتظار لاعبي الفريق بسبب مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توعد علاء ميهوب، مدير الكرة بالنادي مودرن فيوتشر، للاعبين بعد أدائهم السيئ أمام الزمالك، وأكد على توقيع عقوبات قاسية عليهم.

وخسر مودرن فيوتشر من الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال ميهوب في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "نادي مودرن فيوتشر سيوقع عقوبات على اللاعبين بسبب أدائهم أمام الزمالك، سيكون هناك حساب صعب مع جميع اللاعبين".



وأكمل: "من الممكن أن نخسر مباراتين متتاليتين، لكن ليس بمثل هذا الأداء الذي ظهرنا به ضد الزمالك، لم يكن هناك أي روح".



وأضاف: "مودرن فيوتشر فريق كبير، لكن أداء اليوم ليس جيد، لذلك سنوقع عقوبات قاسية جدا جدا على اللاعبين دون الإعلان عنها".

واختتم: "كنا نتمنى أن نحصل على يومين راحة من أجل أن نهدأ قليلًا قبل مباراة الكونفدرالية، لكننا نعيش فترة صعبة بها ضغط مباريات كثيرة".