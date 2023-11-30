نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساكا يحتل مقعد الوصافة بين عمالقة أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نجم فريق آرسنال، بوكايو ساكا، إبداعه في صناعة الأهداف لزملائه خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه لانس مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ساكا يحتل مقعد الوصافة بين عمالقة أوروبا

نجح ساكا في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه زميله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 21.

ووفقًا لإحصائيات "أوبتا"، أصبح ساكا ثاني لاعب في الدوريات الكبرى الخمسة الأوروبية، الذي تمكن من صناعة 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد نجم باير ليفركوزن فلوريان فريتز.

وشهدت المباراة إبداعًا آخر من ساكا، حيث أضاف هدفًا ثالثًا لفريقه في الدقيقة 23، بعد متابعة رائعة لتصدي زميله جابرييل مارتينيلي لتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وأكمل آرسنال سلسلة إنجازاته بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31، من خلال مارتينيلي الذي قام بجهد فردي رائع وسدد كرة متقنة نحو الزاوية البعيدة.