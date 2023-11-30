نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يمطر شباك لانس بسداسية ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لانس بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة أرسنال ضد لانس

سيطر لاعبو أرسنال على مجريات المباراة بشكل كامل وشكوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى لانس.

وافتتح هافيرتز التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول عن طريق تمريرة حاسمة من خيسوس.

ونجح خيسوس في تسجيل هدف الجانرز الثاني في شباك لانس في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة من ساكا.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن جابريل مارتينيلي من تسجيل هدف النادي الإنجليزي الرابع في شباك لانس.

وبدوه جاء أوديجار في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة ليوقع على هدف أرسنال الخامس في شباك لانس عن طريق تمريرة حاسمة من تومياسو.

وحصل لاعبو أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة تمكن جورجينهو من تسجيلها بنجاح لتنتهي بذلك أحداث المباراة.