"قدمنا أداء سيئ".. أول تعليق من مدرب فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، على خسارة فريقه أمام الزمالك بثنائية دون رد، مؤكدًا على استيائه بسبب الأداء.



وقال مدرب فيوتشر عقب اللقاء: "قدمنا أداء سيئ وأهدرنا جميع الفرص التي حصلنا عليها، وأدى ذلك إلى استقبالنا هدفين من ركلة جزاء وضربة ركنية".

وتابع: "أجريت بعض التعديلات بين الشوطين، واضطررنا إلى اللعب برأسي حربة، لكن لم نكن موفقين في المباراة".



واختتم متطرقًا بحديثه إلى عمر كمال: "الحديث عن رحيل عمر كمال لا يخصني، هو أمر متروك لمجلس الإدارة، لكنني أتمنى بقاءه في مودرن فيوتشر".

وخسر فريق مودرن فيوتشر من الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.