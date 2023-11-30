يونايتد يعثر مجدداً وإشبيلية يودع دوري الأبطال

يونايتد يعثر مجدداً وإشبيلية يودع دوري الأبطالفرض غلطة سراي التركي التعادل الإيجابي 3-3 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، "التشامبيونز ليغ".

افتتح أليخاندرو غارناتشو التسجيل ليونايتد في الدقيقة الـ11 وبعدها بـ8 دقائق أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني، لكن على الرغم من التخلف بهدفين، حاول لاعبو غلطة سراي العودة، ونجح حكيم زياش في تقليص النتيجة في الدقيقة الـ29.

في الشوط الثاني، سجل سكوت مكتوميناي هدف مانشستر يونايتد الثالث في الدقيقة الـ55، وعاد زياش وقلص الفارق مجدداً في الدقيقة الـ62، وأدرك كريم أكتورك أوغلو التعادل في الدقيقة الـ71، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، نقطة لكل منهما، ورفع غلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني موقتاً في المجموعة الأولى، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع موقتاً برصيد 4 نقاط.

في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثانية، قلب أيندهوفن الهولندي تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على مُضيفه إشبيلية.

تقدم إشبيلية بهدفين عبر سيرجيو راموس في الدقيقة الـ24، ويوسف النصيري في الدقيقة الـ47، فيما جاءت ثلاثية الفريق الهولندي عبر كل من إسماعيل صيباري في الدقيقة الـ68 ,نيمانيا غوديل في الدقيقة الـ82 خطأً في مرماه وريكادو بيبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

رفع آيندهوفن رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وبقي إشبيلية في المركز الرابع برصيد نقطتين.