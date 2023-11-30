نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد لانس اليوم الأربعاء 29/11/2023 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد لانس اليوم الأربعاء 29/11/2023 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة أرسنال ضد لانس

أمطر فريق أرسنال شباك نظيره لانس بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أرسنال ضد لانس

سجل هافيرتز أول أهداف أرسنال في الدقيقة الثامنة عشر ليوقع خيسوس على هدف الجانرز الثاني في شباك لانس في الدقيقة الحادية والعشرين.

ووقع بوكايو ساكا على الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والعشرين ليسجل جابريل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والعشرين

واستطاع أوديجارد تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة السادسة والأربعين ليسجل جورجينهو الهدف السادس في الدقيقة السادسة والثمانين.