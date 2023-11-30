نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر المدير الفني للأهلي، مؤكدًا على أن مجلس إدارة الأهلي مستاء بسبب النتائج وتراجع الأداء.

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر



وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني ملعب أون تايم: "خسارة السوبر والدوري الأفريقي تسبب في تحرك مجلس الأهلي، إذا خسرت نقاط أمام الزمالك أو بيراميدز طبيعي، لكن أمام الجونة وسموحة مع احترامي ليهم بس مينفعش".



واختتم: "الآراء كانت واحدة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي، وقلق المجلس بسبب خسارة بطولات، هناك خلل واضح، الاجتماع نقل لمارسيل كولر غضب المجلس، وإن المجلس سيأخذ قرارات رادعة في المستقبل إذا استمر سوء النتائج".