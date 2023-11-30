ريال مدريد يؤمن الصدارة برباعية في نابولي

ريال مدريد يؤمن الصدارة برباعية في نابوليحقق ريال مدريد فوزاً عريضاً 4-2 على ضيفه نابولي الإيطالي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر الفريق الضيف إلى افتتاح باب التسجيل عبر المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، لكن رد ريال مدريد جاء بتسجيل هدفين عبر البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12 والإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 22.

وفي مطلع الشوط الثاني، أدرك أندريه زامبو أنغويسا هدف التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 48، وعاد ريال مدريد ليتقدم مجددا في الدقيقة 84 عبر اللاعب الشاب نيكو باز، ثم اختتم خوسيلو رباعية النادي الملكي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان ريال مدريد قد تغلب على نابولي في عقر داره ذهابا بنتيجة 3-2.

ورفع ريال مدريد المتأهل سلفا للدور ثمن النهائي، رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما بقي نابولي في مركز الوصافة برصيد سبع نقاط.

وعلى الملعب البلدي بمدينة براغا البرتغالية، حافظ سبورتنغ براغا على آماله الضئيلة في الصعود لدور الـ16 للبطولة، عقب تعادله المثير 1 - 1 مع ضيفه يونيون برلين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

واضطر براغا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي سيكو نياكاتي في الدقيقة 30، ليستغل يونيون برلين النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز روبن غوسينس هدفا للفريق الألماني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، نظم براغا صفوفه من جديد، ليسجل ألفارو دجالو هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 51.

وأصبح يتعين على براغا الفوز على مضيفه نابولي بفارق هدفين في الجولة الأخيرة للمجموعة، من أجل الصعود للدور المقبل، حيث سيتساوى حينها في رصيد النقاط مع الفريق الإيطالي، ليحتكما بذلك إلى فارق المواجهات المباشرة بينهما. وكان نابولي استهل مشواره في المجموعة بالفوز 2 - 1 على براغا بملعبه.