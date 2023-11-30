عامر حسين: إذا قرر الزمالك الانسحاب من كأس الرابطة سيُحرم من جائزة بمليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يحدث أي تواصل من قبل مع رابطة الأندية، لتأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة.

تصريحات عامر حسين عن مستقبل الزمالك



وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "نتمنى تنظيم بطولة كأس العالم للشباب في 2025، وسيساعد هذا الأمر في تجديد وتنشيط المنشآت الموجودة حاليًا، والدولة بأكملها مستعدة للتنظيم".

وتابع: "ما يتردد بشأن التواصل مع نادي الزمالك لتأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة بسبب خوضه لمعسكر خارجي في الإمارات غير صحيح".

وأضاف: "لن نقوم بتغيير موعد مباريات كأس الرابطة، لأننا وضعنا المباريات في هذه الفترة نظرًا للتوقف الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية".

واختتم: "إذا قرر الزمالك الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، سيُحرم من جائزة المشاركة في البطولة المقدرة بمليون جنيه".