معلق مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره أبها، مساء الخميس 30 نوفمبر 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقام المواجهة مساء اليوم الخميس، وتحديدا في تمام الخامسة عصرا بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الأهلي المباراة متواجدا في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي

تنقل فعاليات المباراة على مجموعة SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.

معلق مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

أسندت مجموعة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي إلى كلا من عيسى الحربين ومحمد حسين وعيسى الزدجالي.