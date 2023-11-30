الرياضة

حمد إبراهيم: الطرد أثر على لاعبي الإسماعيلي أمام ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قال حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الطرد أثر على اللاعبين أمام ببراميدز في دوري نايل.

حمد إبراهيم: مجلس الإدارة لديه ثقة في الجهاز الفني

وصرح حمد ابراهيم في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب"، على قناة "أم بي سي مصر":"قدمنا أداء جيد أمام ببراميدز".

وأكمل: "سنحاول حل مشكلة أزمة ايقاف القيد في الفترة القادمة".

وتابع: "مجلس الإدارة وعلي أبو جريشة يوجه لنا كل الدعم في المرحلة القادمة ولم يتحدث معنا أحد للرحيل عن النادي الإسماعيلي".

وأضاف: "لولا الطرد كنا سنحقق الفوز على ببراميدز أمس".

واختتم: "نسعي لتصحيح اخطاءنا خلال الفترة القادمة لتحسين نتائج الفريق".

وخسر الإسماعيلي من نظيره ببراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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