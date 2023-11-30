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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة مدوية بخصوص مسربي أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ميدو يكشف مفاجأة عن مسربي أخبار الزمالك الداخلية

وأكد ميدو أن هناك بعض الأشخاص الذين يساهمون في تسريب المعلومات السرية داخل القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد فاز بهدفين دون رد أمام نظيره مودرن فيوتشر، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لما يطلع مُقدم برامج على علاقة بأحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك ويقول تفاصيل جلسة مع طبيب النادي يبقى في مشكلة، والمشكلة دي طلعت ليلة الماتش، وكان في غضب في المعسكر لحد الساعة 3 الصبح".

وتابع: "الفرقة كسبت، واللاعيبة دعمت الدكتور، عشان اتعرض للظلم، أنا بحذر لو الأمر ده اتكرر تاني هطلع أقول بالأسماء".