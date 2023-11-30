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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ فتوح

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوتوفيستر له فضل عليا بعد ربنا، وهو اللي اكتشفني مع حلمي طولان، كان له دور كبير في انتقالي للزمالك".

وعن أحمد فتوح: "زعلان منه جدًا، مش مقدر قيمة وحجم نادي الزمالك، الزمالك أكبر من أي لاعب فتوح كان موجود ومخدناش بطولات، ومش موجود والفريق بيكسب، لازم يرجع لنفسه تاني فتوح".

جدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كانت قد قامت بمعاقبة فتوح بعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب قيامه بمغادرة معسكر الفريق ليلة مباراة زد خلال الموسم الحالي.

