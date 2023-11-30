نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره فريق لاسك لينز، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لاسك لينز

حراسة المرمى: كيفين كيهلير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي، ألكسيس ماك أليستر، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز، دييجو جوتا