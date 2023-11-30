نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة العميد في معرفة معلق مباراة الاتحاد والخليج، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 على ملعب "الملك عبد العزيز" في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الخليج مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

معلق مباراة الاتحاد ضد الخليج في دوري روشن السعودي

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمعلق التونسي رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى ومشاري القرني على قناة صوتية ثانية.