نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج، حيث سيجمعهما لقاء قوي مساء اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "الملك عبد العزيز"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة الاتحاد ضد الخليج مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.