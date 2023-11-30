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أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الخليج في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب "الملك عبد العزيز" في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد أمام الخليج في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، لويز فيلبي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العامري.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله، فيليبي جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الخليج في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد الخليج مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.