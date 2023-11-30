نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، مع نظيره فريق باتشكا توبولا، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد باتشكا توبولا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة وست هام وباتشكا توبولا في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق وست هام يونايتد صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902