معلق مباراة وست هام وباتشكا توبولا في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي؛ في مواجهة قوية أمام نظيره فريق باتشكا توبولا، مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد باتشكا توبولا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة وست هام وباتشكا توبولا في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق وست هام يونايتد صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

معلق مباراة وست هام وباتشكا توبولا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن تولي مهمة التعليق الصوتي لمباراة وست هام وباتشكا توبولا، للمعلق المميز خليل البلوشي.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.