نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة مارسيليا ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مارسيليا مع نظيره أياكس أمستردام، غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر، على ملعب فيلودروم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي موسم 2023/2024.

موعد مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام

تنطلق صافرة بداية مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدًا الخميس، في تمام الساعة 10:00مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام

تذاع أحداث المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب فريق مارسيليا واياكس أمستردام

يحتل مارسيليا المركز الأول برصيد 8 نقطة، من خوض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الخسارة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الرابع برصيد 2 نقطة، حيث لعب 4 مباريات لم يفوز بأي لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.