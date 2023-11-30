نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يواجه فريق مارسيليا مع نظيره أياكس أمستردام، غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.
موعد مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام
تنطلق صافرة بداية مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدًا الخميس، في تمام الساعة 10:00مساء بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام
تذاع أحداث المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي
- قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
-قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
- قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
ترتيب فريق مارسيليا واياكس أمستردام
يحتل مارسيليا المركز الأول برصيد 8 نقطة، من خوض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الخسارة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الرابع برصيد 2 نقطة، حيث لعب 4 مباريات لم يفوز بأي لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.