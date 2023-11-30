نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتالانتا وسبورتنج لشبونة اليوم الخميس 30-11-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي مع نظيره فريق سبورتينج لشبونه البرتغالي اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الحالي بستاد جيويس في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة أتالانتا وسبورتينج

1- أتالانتا 10 نقاط

2- سبورتينج لشبونه 7 نقاط

3- شتورم جراتس 4 نقاط

4- راكوف نقطة

القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وسبورتينج

Bein sports 4

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3.