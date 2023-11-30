نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإتحاد السكندري وزد في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، لاستئناف منافساتها في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره زد.

اختتم زعيم الثغر تدريباته الجماعية أمس الأربعاء، على ملعب الفريق بسموحة، استعدادا للمواجهة المرتقبة، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا ثم تقسيمة بين اللاعبين شهدت تعليمات فنية من طارق العشري المدير الفني للفريق.

وأعلن طارق العشري، عقب المران، قائمة الإتحاد السكندري استعدادا للمباراة، التزم بعدها الفريق بمعسكر مغلق حتى موعد المباراة، فيما شهدت القائمة غياب الثلاثي احمد الشيخ وخالد الغندور وأحمد ياسين للإصابة.

وفي نفس السياق، يسعى فريق زد، بقيادة مجدي عبد العاطي، لمواصلة النتائج الإيجابية، والمنافسة على قمة جدول الدوري المصري الممتاز، في الظهور الأول للفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، حققها الفريق من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما نال زعيم الثغر الهزيمة خلال مباراة وحيدة، فيما يحتل فريق زد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، حققها الفريق من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، ولم يمل الهزيمة حتى الآن.

موعد مباراة الإتحاد السكندري ضد زد في دوري نايل

تنطلق مباراة الإتحاد السكندري ضد زد، والتي يستضيفها ملعب استاد الإسكندرية، في الرابعة عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد السكندري ضد زد في دوري نايل

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإتحاد السكندري ضد زد في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.