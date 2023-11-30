نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق طلائع الجيش والجونة، لمواجهة هامة ومرتقبة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق طلائع الجيش تدريباته الجماعية، أمس الأربعاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، شهد تعليمات من عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق على ضرورة التركيز، فيما شدد على أهمية حصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة التقدم وحجز مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، حققها الفريق من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، ونال الهزيمة خلال مباراتين، فيما يحتل فريق الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، حققها الفريق من الفوز في مباراتين، والتعادل في ثلاث مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراة وحيدة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد عباس قابيل، حكما للمباراة، ويعاونه أحمد عبد الغني مساعد أول، ومصطفى حسين مساعد ثاني، ومحمود وفا حكم رابع، بجانب محمد معروف حكم فيديو، وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة في دوري نايل

تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الجونة، التي يستضيفها ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد الجونة في دوري نايل

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة طلائع الجيش ضد الجونة في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.