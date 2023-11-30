نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يتعرض لإصابة جديدة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة في العضلة الأمامية خلال خوض برنامجه التأهيلي للتعافي من عملية جراحية لعلاج كسر في الترقوة.

وكان لاعب الأهلي قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن رضا سليم أجرى أشعة على العضلة الأمامية بعد إصابته فيها خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت إصابته بتمزق فيها وحاجته لخوض برنامج تأهيلي يستمر لمدة شهر.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في دور مجموعات البطولة الإفريقية بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.