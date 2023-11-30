الرياضة

رضا سليم يتعرض لإصابة جديدة في الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يتعرض لإصابة جديدة في في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تعرض رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة في العضلة الأمامية خلال خوض برنامجه التأهيلي للتعافي من عملية جراحية لعلاج كسر في الترقوة.

وكان لاعب الأهلي قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن رضا سليم أجرى أشعة على العضلة الأمامية بعد إصابته فيها خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت إصابته بتمزق فيها وحاجته لخوض برنامج تأهيلي يستمر لمدة شهر.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في دور مجموعات البطولة الإفريقية بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا