أسطورة مان يونايتد يسخر من أونانا.. ويوجه رسالة خاصة للقائد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أسطورة نادي مانشستر يونايتد، بول سكولز، انتقادات لاذعة إلى لاعبي الشياطين الحمر، عقب التعثر من جديد أمام جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا.

وسقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

وتقلصت حظوظ نادي مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال، حيث يتذيل مجموعته برصيد 4 نقاط فقط.

بول سكولز يهاجم برونو فيرنانديز

وقال بول سكولز في تصريحاته اليوم: "برونو فرنانديز؟ أعلم أنه يتحدث عن الأخطاء، لكنه ارتكب خطأين فادحين مما أدى إلى تسجيل هدفين".

وواصل: "على جميع لاعبي مانشستر يونايتد التحلي بالمسؤولية بما في ذلك برونو فيرنانديز الجميع يرتكب أخطاء فادحة".

سكولز يسخر من حارس مانشستر يونايتد

وتابع: "أونانا؟ جميع أهداف جالطة سراي الثلاثة جاءت بفضل أونانا".

وأضاف: "أونانا يجلب التوتر لزملائه في دفاع مانشستر يونايتد إنه لا يستطيع الإمساك بكرات شديدة السهولة."

واختتم: " الفرق الأخرى ستفكر بأنها ستقوم بالتسديد فقط، وعلى الأغلب يبدو الأمر وكأن أونانا سيستقبل هدفًا في كل مرة".