نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وسيرفيت اليوم الخميس 30-11-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة روما وسيرفيت السويسري وذلك ضمن منافسات الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وقع كلا من روما وسيرفيت في المجموعة السابعة بجانب كلا من سلافيا براغ وشيريف تيراسبول.



وكان روما قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز سيرفيت على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.



موقف روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



يحتل روما المركز الثاني المجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، حيث يتساوى مع سلافيا براغ المركز الأول برصيد 9 نقاط في حين جاء تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم جاء سيرفيت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل شيريف تيراسبول المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة.



موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



من المقرر أن تقام مباراة روما وسيرفيت يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب جينيف معقل سيرفيت وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 4 القطرية بنقل أحداث المباراة.