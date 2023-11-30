أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة وقوية اليوم الخميس في دوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب.

المجموعة الثالثة

1- مستقبل سبورت مع العبور

على ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر يلتقي فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن برصيد 5 نقاط مع فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة عطية السيد برصيد 10 نقاط.

2- منتخب السويس مع شباب العريش

على ملعب نادي السويس ولقاء سهل بين فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة سعد فاروق برصيد 7 نقاط مع فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقياده عبد الله رستم برصيد نقطة.

3- المريخ مع الشمس

على ملعب نادي المريخ يلعب فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة محمد ياسين برصيد 5 نقاط مع فريق الشمس صاحب المركز الثالث بقيادة 7 نقاط.

4- نجمة سيناء مع جنوب سيناء

على ملعب نادي ابو صقيل ودربي سيناء بين فريق نجمة سيناء صاحب المركز السابع بقيادة محمد قاعود برصيد 5 نقاط مع فريق جنوب سيناء صاحب المركز الرابع بقيادة باسم الفار برصيد 6 نقاط.

ويحصل فريق النصر على راحة هذا الاسبوع.

المجموعة الثالثة

مباراتين يوم الخميس

1- اتحاد الشرطة مع الإنتاج الحربي

على ستاد كلية الشرطة بالعباسية

يصطدم فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد جمال برصيد 5 نقاط مع فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة مصطفى عبده برصيد 9 نقاط.

2- بور فؤاد مع ايسترن كومباني

على ملعب نادي بور فؤاد يخوض فريق بور فؤاد صاحب المركز السابع بقيادة احمد العجوز برصيد 5 نقاط لقاء صعب مع فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الرابع بقيادة خالد اينو برصيد 7 نقاط.

مباراتين يوم الجمعة

1- الو ايجيبت مع كهرباء الإسماعيلية

على ملعب جويل سبورت يحل فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 12 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق الو ايجيبت صاحب المركز السادس بقيادة احمد ابراهيم برصيد 5 نقاط.

2- بورتو السويس مع مصر للتأمين

على ستاد كلية الشرطة ولقاء المؤخره المجموعة بين فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقيادة محمد خلف مع فريق مصر للتامين صاحب المركز قبل الأخير بقيادة

حسن رياض.