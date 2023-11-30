نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول الراحلين عن روشن".. صراع بين الميلان وساو باولو لضم ضحية أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقترب نادي أهلي جدة من حسم مصير أحد نجومه من الصفقات الأوروبية الضخمة التي تعاقد معها الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تدهور المستوى وتراجع النتائج بشكل كبير.

- فيرمينو يقترب من الرحيل

ونشر موقع "دياريو سوبيرانو" البرازيلي، أن اقترب المهاجم روبرت فيرمينو نجم فريق أهلي جدة وليفربول السابق، من الرحيل عن الدوري السعودي في يناير القادم.

وتابع:" اللاعب دخل اهتمامات فريق ساو باولو البرازيلي بشكل كبير في الموسم الحالي، بعد تأكد رحيله عن الدوري السعودي بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء داخل الملاعب العربية.

على جانب آخر، أصبح المهاجم البرازيلي، أحد الأهداف القريبة التي دخلت اهتمامات نادي ميلان الإيطالي، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الحالي، بعد طلب اللاعب من وكيله مؤخرا، البحث عن عرضا جديدا للرحيل عن السعودية.