سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

ويسعى أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد بتروسبورت.