نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة روما اليوم ضد سيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة روما وسيرفيت السويسري وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وقع كلا من روما وسيرفيت في المجموعة السابعة بجانب كلا من سلافيا براغ وشيريف تيراسبول.



وكان روما قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز سيرفيت على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.



موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



من المقرر أن تقام مباراة روما وسيرفيت يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب جينيف معقل سيرفيت وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيقوم نوفل باشي بالتعليق على أحداث اللقاء.



موقف روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



يحتل روما المركز الثاني المجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، حيث يتساوى مع سلافيا براغ المركز الأول برصيد 9 نقاط في حين جاء تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم جاء سيرفيت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل شيريف تيراسبول المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة.