نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة باوك سالونيكا في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني استعداداته لمواجهة نظيره فريق باوك اليوناني مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتوقع أن يدخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.