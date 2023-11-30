نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباوك في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نظيره فريق باوك اليوناني اليوم الخميس.

ويواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش نظيره فريق باوك اليوناني اليوم في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب باوك اليوناني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره فريق باوك اليوناني:-

تردد قناة beIN Sports 1 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

Arena Sport 3 HD Serbia.

beIN Sports HD 1 English.

ServusTV HD.

Arena Sport 3 HD Croatia.

Virgin Media Two.

SuperSport Premier League.

Arena Sport 3 HD BiH.