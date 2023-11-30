نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا ينتهي".. 6 عروض أوروبية تنقذ أحمد حجازي من غدر اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، في الساعات الماضية مفاجأة مدوية عن دخول المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، حسابات بعض الدوريات الأوروبية من جديد.

وكان حجازي قد ابتعد عن الملاعب طوال الفترة الماضية والتي كان يخوض خلالها، فترة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

- حجازي يقترب من العودة لأوروبا

وذكرت شبكة TEAMtalk، أن يوجد اهتمام كبير من جانب 4 أندية إنجليزية مؤخرا، بالتعاقد مع المدافع الدولي المصري، وهم بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف سيتي، لبدء مفاوضات ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وتابعت الشبكة، أن الأمر لم يكتفي بس على أندية إنجلترا، حيث أصبح حجازي أحد اللاعبين المطلوبين داخل كبيري الدوري الاسكتلندي، سيلتيك ورينجرز.

على جانب آخر، لم يحسم مسؤولو اتحاد جدة مصير القائد السابق للفريق، في ظل عدم الوصول إلى أي صفقة اوروبية ضخمة في مركز خط الدفاع، والتي من المحتمل أن تكون نقطة رحيل حجازي عن الدوري السعودي.