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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي - شوبير - حمزه خط الدفاع: هاني - أكرم - منعم - ربيعه - ياسر - خالد - معلول - الدبيس خط الوسط: امام - ديانج - كوكا - افشة - مروان - السولية - الشحات - عبد القادر - تاو - طاهر - كريم فؤاد خط الهجوم: كهربا - صلاح محسن. موعد مباراه الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.