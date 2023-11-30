نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة لجماهير النصر".. رونالدو يقضي على طموحات الهلال في ديربي السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي الساحرة المستديرة في الفترة الحالية، انطلاق ديربي الكرة السعودية بين الكبيرين النصر والهلال، مساء غدا الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر.

وتأتي تلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

- عودة رونالدو

وانتاب جماهير العالمي في الأيام الماضية، نوبة قلق كبيرة بسبب احتمالية عدم مشاركة الأسطورة البرتغالية وهداف روشن، كريستيانو رونالدو في مواجهة القمة بسبب إصابته الأخيرة في الرقبة، أثناء مواجهة بيرسبوليس الإيراني، بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفجرت صحيفة الرياض السعودية، مفاجأة مدوية حول اقتراب مشاركة رونالدو في المباراة بعد نجاحه في تنفيذ البرنامج العلاجي له من إصابته في الرقبة.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن الجهاز الطبي للنصر، أعطى الإشارة بإمكانية ظهور رونالدو اليوم، في المران الختامي قبل مواجهة الهلال غدا، بعد انتهاء تأهيله.