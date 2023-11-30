نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مليار دولار غرامة".. كريستيانو رونالدو مهدد بالحبس بتهمة النصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير وعاشقي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، ضربة موجعة بحق الدون، بعد تورطه الأخير في دعوة قضائية بتهمة الترويج لشركة العملات المشفرة.

- رونالدو مهدد بالسجن

وأوضحت الصحف العالمية، أن رونالدو يواجه تهمة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اعلاناته لشركة "بينانس" أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

وجاءت الأزمة والشكوى ضد رونالدو، وزعمت الدعوى أن رونالدو كان يعرف أن "بينانس" تتاجر في الأوراق المالية مشفرة الغير مسجلة، وأن هذه الأوراق المالية كانت عرضة لخطر الخسارة المالية.

ليكون الدون أمام اتهامات كبيرة بخسارة أموال بعض العملاء الذين تعاملوا مع الشركة بسبب إعلانات رونالدو، وتكبدوا خسائر مالية فادحة.

وبذلك الأمر تم تحديد موعد النظر في تلك القضية في فبراير 2024، وإذا أثبتت الدلائل تورط رونالدو، سوف يكون أمام عقوبات قضائية قاسية، تصل إلى الغرامات لـ "مليار دولار" أو السجن.