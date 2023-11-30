الرياضة

تعرف على تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى وزد فى لقاء اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أمام زد فى المباراة المقرر لها فى الرابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. 
وجاء التشكيل كالآتى: 


حراسة المرمى: عمر صلاح. 
خط الدفاع: هشام صلاح، إسلام أبو سليمه، مصطفى ابراهيم،كريم الديب. 
خط الوسط: مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، بنجامين، رجب عمران. 
خط الهجوم: مابولولو. 


وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد أيضًا عن تشكيل فريقه. 
وجاء التشكيل كالآتى: 


حراسة المرمى: على لطفى. 
خط الدفاع: مصطفى العش، محمد سمير، محمد اسماعيل، على لالا. 
خط الوسط: أحمد قطه، عبد الله مصرى، بيتر زيلو، مصطفى ميسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، ليونار كامونى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة  بينما يأتى زد فى المركز الثالث متقدما بنقطة عن زعيم الثغر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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