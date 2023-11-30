الإسماعيلي يستعيد مهاجم الفريق أمام البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعيد نادي الإسماعيلي مهاجم الفريق عبد الرحمن مجدي أمام البنك الأهلي عقب تعافيه من الإصابة.

وتعرض عبد الرحمن مجدي للإصابة بتورم والالتهابات في الوجه عقب خلعه للضرس والتي أدت إلى غيابه عن مباراة بيراميدز الماضية.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد الإسماعيلية.

