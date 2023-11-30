نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض تنهال على معتز نجيب لاعب كيما أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفترة الماضية تلقي معتز نجيب لاعب فريق كيما أسوان عددا من العروض من أجل الرحيل عن الفريق والانتقال إلى دوري الكبار في الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد انتقل إلى نادي كيما أسوان في انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي بايونير ليرحل إلى كيما اسوان والذي تعاقد مع اللاعب مباشرة بسبب امكانياته الفنية والبدنية العالية.

ورغم عدم بدء اللاعب مهمته مع الفريق حتى الان الا أن اللاعب تلقى في الساعات الماضية أكثر من عرض من أندية في دوري المحترفين واحد أندية الدوري الممتاز ويتمسك اللاعب باستكمال عرضه مع قيمه أسوان خاصه وأنه أول عرض وصله مباشره عقب رحيله من بايونيرز.

ويعد معتز نجيب أحد اللاعبين المميزين في فريق كيما اسوان وسبق للاعب اللعب في أنديه المقاولون العرب واتحاد الشرطة والمنيا وكوكاكولا.