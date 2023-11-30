نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة أتالانتا وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتينج لشبونه البرتغالي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أتالانتا اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الحالي بستاد جيويس في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.
موعد مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه
وتنطلق صافرة بداية مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق خالد الحدي.
ترتيب مجموعة أتالانتا وسبورتينج
1- أتالانتا 10 نقاط
2- سبورتينج لشبونه 7 نقاط
3- شتورم جراتس 4 نقاط
4- راكوف نقطة
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتالانتا وسبورتينج
- قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
-قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
- قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1