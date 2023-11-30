لجنة الانضباط بالدوري القطري تعلن عقوبة حمدي فتحي بسبب اللعب العنيف

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الانضباط في الدوري القطري، توقيع غرامة على لاعب الأهلي السابق وخط وسط نادي الوكرة القطرى حمدي فتحي.

ما عقوبة حمدي فتحي بسبب التدخل على ماركو فيراتي

ونشر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمى "اكس" قرار بوقف اللاعب الدوليمباراتين وغرامة 5 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف ضد المنافس.

وأصدرت اللجنة بيان رسمي يفيد إيقاف اللاعب الذي جاء كالتالي: "إيقاف اللاعب حمدي فتحي عبد الفتاح لاعب نادي الوكرة لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري".

واتم: "وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي بتاريخ 2023.11.25 وذلك استنادا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024".

ورفع حكم مباراة الوكرة ضد العربي البطاقة الحمراء في وجه حمدي فتحي بالدقيقة "78"،وذلك بعد تدخل قوي على النجم الإيطالي ماركو فيراتي.