أحمد جودة - القاهرة - وادي دجلة يدك حصون دكرنس بثلاثية بدوري المحترفين

حقق فريق وادي دجلة بقيادة توليتش على فريق دكرنس بقيادة ايمن الجمل بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق

وادي دجلة بهدفين نظيفين سجلها

محمود دياسطى في الدقيقة 31 واضاف محمد عبد العاطي الهدف الثاني في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني تمكن محمد الشبنى الهدف الثالث في الدقيقة 15 وفي الدقائق الأخيرة استطاع دكرنس من تسجيل هدف عن طريق احمد عيد من ركلة جزاء.