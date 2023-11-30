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أحمد جودة - القاهرة - فوز مصر للتأمين ومنتخب السويس وجنوب سيناء بمجموعتى القاهرة بدورى القسم الثاني ب

أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني عن تعادل فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن مع فريق العبور بقيادة عطية السيد سلبيًا.



- فوز فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق على فريق شباب العريش بقياده عبدالله رستم بهدف دون رد سجله سيد علي موسي.



- فوز فريق المريخ بقيادة محمد ياسين على فريق الشمس بقيادة طه شحاته بهدفين نظيفين تقدم المريخ بهدف دون رد في الدقيقة 40 من الشوط الأول وأضاف أحمد بكر الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

- فوز فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفار

على فريق نجمة سيناء بقيادة محمد قاعود بهدفين مقابل هدف تقدم جنوب سيناء بهدف فرغلي بالو في الشوط الأول واضاف عمر جبر الهدف الثاني وإدراك نجمه سيناء هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.



المجموعة الرابعة



- فوز فريق مصر للتامين بقيادة حسن رياض على فريق بورتو السويس بهدفين نظيفين سجلها علاء ابراهيم في الشوط الأول وأضاف خالد رضا الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- تعادل فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد جمال مع فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده سلبيًا.



3- تعادل فريق بور فؤاد بقيادة احمد العجوز مع فريق ايسترن كومباني بقيادة خالد اينو بهدفين لكل منهما تقدم ايسترن كومباني بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق محمد عبد الله في الدقيقة 9.

وأضاف اسماعيل أشرف الهدف الثاني في الدقيقة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن بور فؤاد من العودة عن طريق فادي طلعت في الدقيقة 5 وعبدالله السنجهاوى في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



وتختتم الجوله الجمعة بلقاء الو ايجيبت مع كهرباء الإسماعيلية.

ترتيب المجموعة الثانية



1- العبور 11 نقاط

2- منتخب السويس 10 نقاط

3- جنوب سيناء 9 نقاط

4- المريخ 8 نقاط

5- الشمس 7 نقاط

6- النصر 6 نقاط

7- مستقبل سبورت 6 نقاط

8- نجمة سيناء 5 نقاط

9- شباب العريش نقطة وحيدة



ترتيب المجموعة الرابعة



1- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة

2-ا لإنتاج الحربي 10 نقاط

3- ايسترن كومباني 8 نقاط

4- تيم إف سي 7 نقاط

5- اتحاد الشرطة 6 نقاط

6- مصر للتامين 6 نقاط

7- بور فؤاد 6 نقاط

8- الو ايجيبت 5 نقاط

9-بورتو السويس3 نقاط