نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة تخفيض عقد رمضان صبحي مع بيراميدز وتهديده بالرحيل إلى الزمالك؟ مصدر يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة تخفيض راتب اللاعب مع الفريق السماوي، وتهديده بالرحيل إلى الزمالك من أجل منع تخفيض الراتب.

حقيقة تخفيض راتب رمضان صبحي

وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي بشأن تلك الشائعات بعد تداولها في أكثر من مصدر صحفي: لا صحة لما نشر حول رغبة النادي في تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي ولم يتم فتح موضوع مثل ذلك أصلا".

وأضاف: “رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بكافة الاتفاقات المادية معه وكل زملائه”.

واختتم: “لا صحة لتهديد رمضان بالانتقال لصفوف الزمالك لأن اللاعب هدفه الرحيل إلى أوروبا فقط”.

بيراميدز يواجه نواذيبو وصن داونز إفريقيا

وقرر جايمي باتشيكو استدعاء رمضان صبحي ضمن القائمة التي تستعد لمواجهتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، والتي ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.