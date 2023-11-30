عاجل.. تشكيل وست هام يونايتد الرسمي لمواجهة باتشكا توبولا في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديفيد مويس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق باتشكا توبولا، مساء اليوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد باتشكا توبولا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة وست هام وباتشكا توبولا في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق وست هام يونايتد صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تشكيل وست هام لمواجهة باتشكا توبولا

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: جونسون، مافروبانوس، أجويرد، كريسويل.

خط الوسط: فورنالز، براوس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: بن رحمة، موباما.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.