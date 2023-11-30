نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عودة صخرة "الدفاع" إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق جوناثان جونسون عن حقيقة عودة النجم البرتغالي تياجو سيلفا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

حقيقة عودة تياجو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

وقال جونسون في تصريحات له عن حقيقة عودة تياجو سيلفا إلى باريس:" قضى سيلفا بعض السنوات الرائعة مع باريس سان جيرمان، وهو ينظر إليها باعتزاز، ولكن فيما يتعلق بالعودة المحتملة بعد يوم واحد من التقاعد، أعتقد أن إحدى العقبات قد تكون طريقة رحيله".

وأكد:" بالطبع فإن بعض الذين شاركوا في رحيله قد رحلوا الآن، مثل ليوناردو، لكن ربما كان خروجًا غير عاطفي بشكل مدهش".

وأتم تصريحاته:" لقد جاء ذلك في وقت حرج بالطبع بسبب تأثير كوفيد على عالم كرة القدم، وكان الأمر نفسه مع إدينسون كافاني في ذلك الوقت أيضًا شخصيتان يتمتعان بشعبية كبيرة، ولاعبان مخلصان وذوي خدمة طويلة، لكنهما لم يفعلا ذلك، عليك أن تقول وداعًا مناسبًا".

