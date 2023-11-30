نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم الخميس المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب

وقام الجهاز الفني للمنتخب بتقسيم اللاعبين المتواجدين علي 4 فرق، وتم عمل تقسيمتين بين كل فرقتين من الأربعة على حدة لمدة ساعة.

يقام المعسكر المفتوح اليوم وغدا في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.

واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الأهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري، انبي، طلائع الجيش ،فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة وبني سويف، وادي دجلة، المنصورة، بورتو السويس.

وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.