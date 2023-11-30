عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الخليج في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك عبد العزيز"، ضمن منافسات في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد ضد الخليج في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، لويز فيلبي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العامري.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله، إيجور كورنادو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد الخليج مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.