نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضرب شباك أبها بسداسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا وعريضا بسداسية نظيفة أمام نظيره أبها في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.

- الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة الأهلي وأبها برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان حتى سجل جابرييل فيجا الهدف الأول في الدقيقة 20 وعاد فراس البريكان بالهدف الثاني في الدقيقة 23 وسجل الثالث بالدقيقة 29 وضاعف كيسي النتيجة بالرابع في الدقيقة 39 واحرز فيجا الخامس في الدقيقة 45 وانتهى الشوط 5/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الأهلي لتسجيل هدف سادس وأبها للهدف الأول لهم ولكن لم ينجحوا حتى سجل الجزائري رياض محرز الهدف السادس في الدقيقة 64 وانتهت المباراة 6/0.

وبهذه النتيجة احتل الراقي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و3 تعادلات وخسر ثلاثة بينما ظل أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بلقاء وخسر واحد.

